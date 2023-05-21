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«Эспаньол» обыграл «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

«Эспаньол» обыграл «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором «Райо Вальекано» принимал «Эспаньол» на стадионе «Кампо де Вальекас». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 23-й минуте Серхи Дардер вывел «Эспаньол» вперёд.

Дардер открывает счёт.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 42-й минуте Рауль де Томас сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

Де Томас сравнивает счёт с точки.

На 59-й минуте Николас Рибаудо забил победный мяч «Эспаньола».

Победа «Эспаньола» обострила борьбу за выживание в Ла Лиге. Команда находится на 19-м месте, набрав 34 очка. На одно очко больше набрали «Хетафе» и «Вальядолид», располагающийся на спасительной 17-й строчке. «Райо Вальекано» находится на 11-м месте с 46 очками.

Испания - Примера. 35-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 2
Эспаньол
Барселона
0:1 Дардер – 23'   1:1 де Томас – 42'   1:2 Рибаудо – 59'
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