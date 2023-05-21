«Эспаньол» обыграл «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором «Райо Вальекано» принимал «Эспаньол» на стадионе «Кампо де Вальекас». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 23-й минуте Серхи Дардер вывел «Эспаньол» вперёд.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 42-й минуте Рауль де Томас сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.
Де Томас сравнивает счёт с точки.
На 59-й минуте Николас Рибаудо забил победный мяч «Эспаньола».
Победа «Эспаньола» обострила борьбу за выживание в Ла Лиге. Команда находится на 19-м месте, набрав 34 очка. На одно очко больше набрали «Хетафе» и «Вальядолид», располагающийся на спасительной 17-й строчке. «Райо Вальекано» находится на 11-м месте с 46 очками.
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