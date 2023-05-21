«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 37-го тура АПЛ

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«Манчестер Сити» и «Челси» огласили стартовые составы на центральный матч 37-го тура английской Премьер-лиги. Команды сыграют на стадионе «Этихад» (Манчестер). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы:

«Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Лапорт, Льюис, Уолкер, Гомес, Филлипс, Фоден, Палмер, Марез, Альварес

«Челси»: Аррисабалага, Силва, Фофана, Аспиликуэта, Холл, Чалоба, Фернандес, Лофтус-Чик, Галлахер, Хаверц, Стерлинг

Матч первого круга между этими командами закончился победой «горожан» со счётом 1:0. «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ман Сити» — первое, «горожане» стали чемпионами Англии благодаря поражению «Арсенала» от «Ноттингем Форест» (0:1).