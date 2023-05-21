Осинькин: личная встреча с «Факелом» будет решать многое

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал итоги матча 28‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который завершился победой хозяев со счётом 3:0. В частности, Осинькин сказал, что решающим в контексте борьбы за сохранение места в элите будет следующая игра с «Факелом».

«Персональная игра Евгеньева с Бикфалви? Нет, не установка, просто они примерно так разменивались при определённых длинных передачах. Мы только в начале игры поняли, что соперник решил играть в пять защитников. Это принципиально нас не могло удивить. Мы очень часто меняем уже по ходу встречи расстановку, но какое‑то время на адаптацию у нас прошло. Иногда эти ситуации с длинными передачами, подборами были не из подготовки, а то, как ребята по эпизоду оказались на поле. Пенальти Гарре? Это решение было принято после кубкового матча с «Краснодаром», где мы вылетели по пенальти, когда все три наших основных пенальтиста не попали в створ ворот. Там тоже должен был бить и Гарре, но тогда очередь до него не дошла.

Сейчас пришло его время. Выдохнуть нельзя, можно немного передохнуть, всё ещё впереди. Личная встреча с «Факелом» будет решать многое. Мы максимально будем выкладываться в этой игре. Те замены, которые мы проводили, были связаны с тем, что футболисты, которые немного травмированы или с тремя жёлтыми карточками, сделали паузу и мы их немного сохранили. Информации по Ломаеву нет. Он поехал в больницу. Овсянников травмирован, будет ли готов через неделю, мы ещё не знаем. Пока он не тренировался и не был в протоколе. За эту неделю постараемся разобраться с этой проблемой», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».