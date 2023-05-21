«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Лидсом» в матче АПЛ

Сегодня, 21 мая, «Вест Хэм» принимал «Лидс Юнайтед» на стадионе «Олимпийский» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Победу со счётом 3:1 одержали «молотобойцы».

В самом начале игры, на 17-й минуте, нападающий «Лидса» Родриго открыл счёт в матче с передачи Уэстона Маккенни. Через четырнадцать минут усилиями Деклана Райса «молотобойцы» отыгрались, а в середине второго тайма Джаррод Боуэн вывел «Вест Хэм» вперёд — 2:1. Ассистировал ему форвард Дэнни Ингс.

Уже в компенсированное время матча аргентинский нападающий Мануэль Лансини установил окончательный счёт встречи, отправив в сетку ворот «Лидса» третий мяч. Голевая передача на счету Лукаса Пакеты.

Благодаря этой победе «Вест Хэм» поднялся в турнирной таблице английской Премьер-лиги на 14-е место, подвинув «Борнмут». Теперь в активе команды Дэвида Мойеса 40 набранных очков после 37 проведённых игр. «Лидс» остаётся в зоне вылета, у «белых» 31 очко в активе и 18-е место. До спасительной 17-й строчки — два очка.