Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщицы «Спартака» и ЦСКА подрались перед началом матча

Болельщицы «Спартака» и ЦСКА подрались перед началом матча
Комментарии

На матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА произошла стычка болельщиц двух клубов. Об этом сообщает «Спорт день за днём».

По информации источника, девушки подрались из-за того, что одна пришла с шарфом ЦСКА на сектор болельщиков «Спартака». Болельщица армейского клуба плюнула в поклонницу красно-белых.

Московское дерби «Спартак» — ЦСКА началось в 16:30 мск на «Открытие Банк Арене». Первый тайм матча закончился вничью со счётом 1:1 — на гол Хесуса Медины ответил Квинси Промес. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, арбитр VAR — Павел Шадыханов.

Перед началом матча красно-синие шли на втором месте с 54 очками. Красно-белые располагались на четвёртой строчке с 50 очками.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» — ЦСКА: Промес сравнял счёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023