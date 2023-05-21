Тухель: если «Бавария» упустит чемпионство, то это моя ответственность. Никаких оправданий

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о турнирных перспективах своей команды в текущем сезоне чемпионата Германии.

«Если мы упустим чемпионский титул, в то время как я буду руководить командой, конечно же, я буду нести за это ответственность.

Мне не нужно искать оправданий. Я просто сделаю всё возможное для улучшений в следующем сезоне», – приводит слова Тухеля «твиттер» Bayern & Germany.

За тур до конца сезона Бундеслиги «Бавария» набрала 68 очков. Пока мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу. Однако их ближайший преследователь, дортмундская «Боруссия», отстаёт от «Баварии» всего на один балл, при этом имея игру в запасе. Также под руководством Тухеля мюнхенский клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

Ранее сообщалось, что в марте немецкий специалист был близок к тому, чтобы возглавить туринский «Ювентус».