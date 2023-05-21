Стало известно, за что судьи удалили Рошу в матче «Спартак» — ЦСКА

На 69-й минуте матча 28-го тура чемпионата России, в котором встречаются «Спартак» и ЦСКА, арбитр Сергей Карасёв показал две красные карточки. Досрочно покинули поле нападающий хозяев Александр Соболев и защитник гостей Виллиан Роша. Соболева судья удалил за неспортивное поведение (неприличный жест в адрес соперника), а Роша, судя по всему, получил красную за реакцию – защитник повторил этот жест, повернувшись к арбитру, требуя наказания для Соболева.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в эти минуты в рамках 28-го тура РПЛ проходит московское дерби, в котором встречаются «Спартак» и ЦСКА. Матч принимает стадион «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасёва прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На момент выхода новости счёт остаётся ничейным – 1:1. На 37-й минуте гостей вывел вперёд Хесус Медина, спустя шесть минут Квинси Промес восстановил равновесие, замкнув подачу Антона Зиньковского.