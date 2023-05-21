«Манчестер Сити» — «Челси»: хозяева вышли вперёд

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В эти минуты проходит матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси». Игру принимает стадион «Этихад» (Манчестер). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В самом начале игры, на 12-й минуте, «горожане» вышли вперёд благодаря усилиям Хулиана Альвареса. Защитник «Челси» Фофана ошибся в передаче в центре поля, отдав мяч точно в ноги сопернику.

На скорости по центру протащил его игрок хозяев, отдал направо в штрафную на Альвареса, который прекрасным ударом низом в дальний угол открыл счёт.

Перед началом матча «Ман Сити», досрочно оформивший чемпионский титул, располагался на первой строчке с 85 очками в активе. «Челси» — 12-й. У синих 43 очка.