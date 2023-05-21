«Спартак» — ЦСКА: Промес вывел хозяев вперёд

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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби принимает стадион «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 88-й минуте Виктор Мозес заработал пенальти, вынудив сфолить защитников армейцев вблизи линии штрафной. Промес смазал удар с «точки», но был точен на добивании.

Первый тайм завершился с ничейным счётом 1:1. На 37-й минуте гостей вывел вперёд Хесус Медина. Спустя три минуты восстановил равновесие на табло Квинси Промес.

Московский «Спартак» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков в 27 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 27 туров.