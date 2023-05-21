Игроки ЦСКА подошли к арбитру матча Карасёву

После финального свистка Сергея Карасёва игроки ЦСКА подошли к главному арбитру матча, чтобы обсудить несколько спорных эпизодов.
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, несколько минут назад завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.
Первый тайм завершился вничью – 1:1. На 37-й минуте гостей вывел вперёд Хесус Медина. Спустя три минуты восстановил равновесие на табло Квинси Промес. На 69-й минуте Карасёв удалил с поля нападающего «Спартак» Александра Соболева и защитника гостей Виллиана Рошу. Под занавес матча Виктор Мозес заработал пенальти, и приговор взялся исполнить Промес. Игорь Акинфеев отразил удар нидерландского форварда, но Квинси раньше всех успел на добивание.
Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.
- 21 мая 2023
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