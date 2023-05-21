«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 21 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» примет «Ростов». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Краснодар»: Агкацев, Волков, Кайо, Алонсо, Рамирес, Батчи, Ленини, Сперцян, Ионов, Кордоба, Олусегун.
«Ростов»: Песьяков, Лангович, Прохин, Мелёхин, Сильянов, Глебов, Миронов, Байрамян, Щетинин, Полоз, Голенков.
В предыдущем туре «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2), а «Ростов» проиграл «Сочи» (0:1). Ранее «Краснодар» и «Ростов» встречались в Фонбет Кубке России. Тогда «Краснодар» оказался сильнее в серии пенальти. В матче соперников в первом круге чемпионата «Ростов» выиграл со счётом 3:2.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 43 очка в 27 матчах. «Ростов» находится на третьем месте с 50 очками. Лидирует «Зенит», у сине-бело-голубых 66 очков.
- 21 мая 2023
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