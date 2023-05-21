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Федотов подошёл к Карасёву после завершения матча «Спартак» — ЦСКА

Федотов подошёл к Карасёву после завершения матча «Спартак» — ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подошёл к главному арбитру матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) Сергею Карасёву после завершения игры.

По ходу столичного дерби Карасёв удалил нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу, не зафиксировал фол со стороны Игоря Дивеева на Романе Зобнине в штрафной армейцев на 83-й минуте игры, несмотря на подсказку VAR, и назначил пенальти в ворота ЦСКА под занавес второго тайма.

После завершения матча наставник красно-синих Владимир Федотов подошёл к Карасёву, чтобы обсудить некоторые спорные эпизоды.

Победу в дерби одержал «Спартак». Дубль за красно-белых оформил Квинси Промес. В составе армейцев отличился Хесус Медина.

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