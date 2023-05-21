«Спартак» обыграл ЦСКА в РПЛ впервые за два года

Два года пришлось ждать болельщикам «Спартака» победы в московском дерби с ЦСКА. В последний раз до этого красно-белые побеждали армейцев в сезоне-2020/2021. Исход матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся 25 апреля 2021 года, решил точный удар Джордана Ларссона.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

Первый тайм завершился вничью – 1:1. На 37-й минуте гостей вывел вперёд Хесус Медина. Спустя три минуты восстановил равновесие на табло Квинси Промес. На 69-й минуте Карасёв удалил с поля нападающего «Спартак» Александра Соболева и защитника гостей Виллиана Рошу. Под занавес матча Виктор Мозес заработал пенальти, и приговор взялся исполнить Промес. Игорь Акинфеев отразил удар нидерландского форварда, но Квинси раньше всех успел на добивание.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.