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«Манчестер Сити» — «Челси»: первый тайм остался за хозяевами

«Манчестер Сити» — «Челси»: первый тайм остался за хозяевами
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В эти минуты проходит матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси». Игру принимает стадион «Этихад» (Манчестер). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В самом начале игры, на 12-й минуте, «горожане» вышли вперёд благодаря усилиям Хулиана Альвареса. Защитник «Челси» Фофана ошибся в передаче в центре поля, отдав мяч точно в ноги сопернику. На скорости по центру протащил его игрок хозяев, отдал направо в штрафную на Альвареса, который прекрасным ударом низом в дальний угол открыл счёт.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Альварес – 12'

Гол аргентинского нападающего остался единственным в первом тайме. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «горожан».

Перед началом матча «Ман Сити», досрочно оформивший чемпионский титул, располагался на первой строчке с 85-ю очками в активе. «Челси» — 12-й. У «синих» 43 балла.

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