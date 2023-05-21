«Манчестер Сити» — «Челси»: первый тайм остался за хозяевами

В эти минуты проходит матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси». Игру принимает стадион «Этихад» (Манчестер). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В самом начале игры, на 12-й минуте, «горожане» вышли вперёд благодаря усилиям Хулиана Альвареса. Защитник «Челси» Фофана ошибся в передаче в центре поля, отдав мяч точно в ноги сопернику. На скорости по центру протащил его игрок хозяев, отдал направо в штрафную на Альвареса, который прекрасным ударом низом в дальний угол открыл счёт.
Гол аргентинского нападающего остался единственным в первом тайме. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «горожан».
Перед началом матча «Ман Сити», досрочно оформивший чемпионский титул, располагался на первой строчке с 85-ю очками в активе. «Челси» — 12-й. У «синих» 43 балла.
- 21 мая 2023
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