Леонид Федун отреагировал на победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал исход московского дерби, в котором красно-белые переиграли ЦСКА со счётом 2:1.

«Любая победа над ЦСКА — это радость: тем более когда решается вопрос о призёрах. Это очень важно. Как же я могу не верить, что «Спартак» поборется за второе место? Разрыв всего одно очко, а у ЦСКА ещё две сложные игры впереди. Всё решится на поле», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартак» Александра Соболева и защитника гостей Виллиана Рошу.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.