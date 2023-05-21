Президент РПЛ Алаев отреагировал на скандальное удаление Роши в дерби «Спартак» — ЦСКА

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об эпизоде с удалениями в дерби «Спартака» и ЦСКА и в целом оценил действия арбитра Сергея Карасёва.

«Что касается самой игры, то огненный матч. Может, было достаточно много брака, но в целом эмоции и огонь, поэтому игра смотрелась. По судейству сейчас есть вопросы. Я немного не понял ситуации с удалением. Коллеги разберутся. Могу только сказать, что такие ситуации не красят нашу лигу и футбол. Все понимаем, что это эмоции, но таких жестов не должно быть ни на поле, ни на телевизионном экране. Не совсем понял, за что удалили Рошу. Тяжело судить, когда не смотрел повтор. ЭСК разберётся.

Сергей Карасёв мог бы выйти сейчас и прокомментировать, почему было удаление, почему был не назначен пенальти и почему второй раз не пошёл смотреть VAR. Уверен, Сергей вышел бы сейчас и спокойно ответил на вопросы. Даже если ошибся, можно выйти и сказать, что ошибся — меньше будет обсуждений и подозрений. Но дерби — супер. Очень радует, что продолжается борьба за медали. Надеюсь, определятся команды, которые получат медали и не выполнят свои задачи на последних минутах 30-го тура», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника гостей Виллиана Рошу.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.