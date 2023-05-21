ЦСКА прервал серию без поражений из девяти матчей

В матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде уступил «Спартаку» со счётом 1:2. Таким образом, армейцы прервали серию без поражений из девяти матчей в РПЛ.

Подопечные Владимира Федотова не проигрывали в девяти последних матчах чемпионата России (восемь побед и одна ничья). В этих играх ЦСКА встречался с такими командами, как «Крылья Советов» (4:0), «Зенит» (1:0), «Факел» (2:0), «Химки» (3:0), «Урал» (2:1), «Локомотив» (1:1), «Ахмат» (3:1), «Оренбург» (2:1) и «Торпедо» (3:0).

Последний раз армейцы уступали в РПЛ в выездном матче 18-го тура с «Сочи» (0:2). Это было 5 марта.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает второе место, набрав 54 очка. Отрыв от сегодняшнего соперника, «Спартака», идущего третьим, – одно очко.