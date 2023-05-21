«Краснодар» — «Ростов»: хозяева забили два быстрых мяча уже к десятой минуте

Сегодня, 21 мая, проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимает на своём поле «Ростов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Краснодар» забил два быстрых мяча уже к десятой минуте матча. Сперва на третьей минуте отличился Алексей Ионов, а уже через семь минут свой гол забил Джон Кордоба. «Быки» впереди – 2:0.
В предыдущем туре «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2), а «Ростов» проиграл «Сочи» (0:1). Ранее «Краснодар» и «Ростов» встречались в Фонбет Кубке России. Тогда «Краснодар» оказался сильнее в серии пенальти. В матче соперников в первом круге чемпионата «Ростов» выиграл со счётом 3:2.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 43 очка в 27 матчах. «Ростов» находится на третьем месте с 50 очками. Лидирует «Зенит», у сине-бело-голубых 66 очков.
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