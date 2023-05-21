Абаскаль: в дерби с ЦСКА «Спартак» вернул те очки, которые потерял весной

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги матча 28-го тура чемпионата России, в котором его команда одержала волевую победу над ЦСКА со счётом 2:1.

«На мой взгляд, наша победа сегодня заслужена. Но мы не можем пропускать голы, как сегодня. Также мы не можем начинать каждый матч, не давая сопернику пространства. Мы начинаем с пропущенного гола, будем над этим работать. Но я горжусь командой.

Хочу отметить атмосферу на стадионе благодаря нашим болельщикам. Ребята чувствовали, как болельщики помогали и гнали нас вперёд. Нам не хватало чувства победы. В этой игре мы вернули те очки, которые потеряли весной. Сейчас время биться и показывать свой футбол, чтобы быть как можно выше», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка. Отставание от ЦСКА, идущего вторым, – одно очко.