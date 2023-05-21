Защитник ЦСКА Роша: ощущение, что судьи больше помогали «Спартаку»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша подвёл итоги матча 28-го тура чемпионата России, в котором его команда уступила «Спартаку» со счётом 1:2. Бразилец остался недоволен судейством.

«Соболев сделал неуважительный жест. Несмотря на то что это дерби, должно быть уважение между игроками. Он пошёл и показал этот жест. Я обратил внимание бокового судьи, чтобы пошли и посмотрели этот жест на VAR. Не знаю, как он интерпретировал моё обращение к нему.

У меня такое ощущение, что судьи больше помогали «Спартаку». Удалять меня за это — в этом нет никакой здравой логики и смысла. Я просто обратил внимание, что игрок таким образом поступил по отношению ко мне. Когда судья будет проходить здесь, спросите, зачем он удалил Рошу?» — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, матч 28-го тура обслуживала бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Роша был удалён на 69-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает второе место, набрав 54 очка. Отрыв от сегодняшнего соперника, «Спартака», идущего третьим, – одно очко.