Защитник «Спартака» Чернов — об удалении Соболева: не тот момент, когда надо извиняться

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов, ранее выступавший за ЦСКА, прокомментировал удаление нападающего команды Александра Соболева в матче с армейцами.

«Я даже не видел Соболя. Может, с тренером общался. Это не тот момент, когда надо извиняться. Мы выиграли. На свежую голову, думаю, извинится, если захочет», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, нападающий «Спартака» Александр Соболев получил красную карточку на 69-й минуте от арбитра Сергея Карасёва, который обслуживал матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – ЦСКА (2:1). Соболев показал неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши. Роша также получил красную карточку, поскольку повторил жест соперника, требуя для него удаления.

После этой победы московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.