Гильермо Абаскаль: у Мартинса травма, но он захотел быть с командой — я ценю это

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра попал в заявку на игру 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1), будучи травмированным.

«У Мартинса травма. Не могли знать точно, сколько есть минут у Романа Зобнина, но он смог сыграть. Мартинс был в заявке? Да, всю неделю мы наигрывали его, должен был выйти он, но вчера он почувствовал боль. Но это было и его желание тоже — он захотел быть с командой, и мы сделали это. Я ценю это», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра провёл на скамейке запасных. Красно-белые одержали победу со счётом 2:1 благодаря дублю Квинси Промеса.