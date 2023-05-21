Впервые за 29 лет сразу двум футболистам покорилась отметка в 20+ голов за сезон РПЛ

В чемпионате России — 1994 два игрока забивали больше 20 голов за сезон: нападающий «Динамо» Игорь Симутенков – 21 мяч (три из них с пенальти) и форвард «Локомотива» Олег Гарин 20 мячей (шесть из них с пенальти). Спустя без малого 30 лет сразу двум футболистам покорилась отметка в 20+ голов за сезон РПЛ.
Речь идёт о вингере «Зенита» Малкоме и форварде «Спартака» Квинси Промесе. Оба футболиста забили в текущем сезоне больше 20 мячей. На счету бразильца 23 гола (два из них с пенальти). Нидерландец, в свою очередь, смог забить 20 голов (три из них с пенальти).
Отдельно отметим, что в сезоне-2011/2012 нападающим ЦСКА и «Зенита» Сейду Думбии и Александру Кержакову также покорилась отметка в 20+ мячей, однако тот чемпионат был переходным и состоял из 44 туров вместо 30 привычных.
Напомним, благодаря дублю в матче с ЦСКА Промес стал главным бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России.
- 21 мая 2023
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