Впервые за 29 лет сразу двум футболистам покорилась отметка в 20+ голов за сезон РПЛ

В чемпионате России — 1994 два игрока забивали больше 20 голов за сезон: нападающий «Динамо» Игорь Симутенков – 21 мяч (три из них с пенальти) и форвард «Локомотива» Олег Гарин 20 мячей (шесть из них с пенальти). Спустя без малого 30 лет сразу двум футболистам покорилась отметка в 20+ голов за сезон РПЛ.

Речь идёт о вингере «Зенита» Малкоме и форварде «Спартака» Квинси Промесе. Оба футболиста забили в текущем сезоне больше 20 мячей. На счету бразильца 23 гола (два из них с пенальти). Нидерландец, в свою очередь, смог забить 20 голов (три из них с пенальти).

Отдельно отметим, что в сезоне-2011/2012 нападающим ЦСКА и «Зенита» Сейду Думбии и Александру Кержакову также покорилась отметка в 20+ мячей, однако тот чемпионат был переходным и состоял из 44 туров вместо 30 привычных.

Напомним, благодаря дублю в матче с ЦСКА Промес стал главным бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России.