Гильермо Абаскаль ответил, появится ли Мозес в стартовом составе в ближайших матчах

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о форме полузащитника команды Виктора Мозеса, который недавно восстановился после травмы.

«Вероятность увидеть Мозеса в стартовом составе? Честно, не знаю. Я постараюсь сделать всё, что от меня зависит, чтобы подготовить его. Он вернулся после травмы, играл, и была небольшая травма снова. Невезучий момент.

У Джикии тоже была замена из-за травмы, он уже не мог бежать. Что касается Виктора, то надеюсь, что у него всё позади. Он уже тренируется. Если заслужит место в стартовом составе, то он там появится. Всё определяется тем, как футболист работает на тренировке», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника гостей Виллиана Рошу.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.