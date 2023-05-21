Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался о судействе в дерби со «Спартаком»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал работу бригады арбитра Сергея Карасёва в матче со «Спартаком».

«Яркий матч с не очень приятным послевкусием. Понятны причины, но пока не будем делать выводов. Посмотрим и изучим. Есть вопросы, но не хочется сейчас по горячим следам и на эмоциях. Изучим все протоколы: по какой причине был удалён Роша, посмотрим внимательно эпизод с пенальти. После этого сможем что-то сказать.

Да, борьба за второе место будет ещё более напряжённой, но всё в наших руках. Мы уверены в себе. Команда сегодня по игре ни в чём «Спартаку» не уступала. Где-то VAR, где-то не совсем понятные решения от судей», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника гостей Виллиана Рошу.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.