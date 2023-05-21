Гендиректор ЦСКА отреагировал на обвинения в адрес Мойзеса в участии в договорном матче

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на обвинения в адрес бразильского защитника армейцев Мойзеса в участии в договорном матче.

«Уже разбираемся. Пока похоже на вброс. Пока не будем делать каких-то комментариев. Изучим и обязательно сообщим. Мойзес не подтверждает эту информацию и считает, что против него происходит подтасовка фактов. Мы уверены в правоте нашего футболиста.

Не думаю, что связано с его выкупом летом. Ситуация не должна повлиять на выкуп. ЦСКА намерен выкупить Мойзеса. Мы на связи с клубом и агентом игрока», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее появилась информация, что Мойзес якобы принял участие в договорном матче в чемпионате Бразилии в прошлом году.