Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гильермо Абаскаль заявил, что Соболев будет наказан за неприличный жест в сторону Роши

Гильермо Абаскаль заявил, что Соболев будет наказан за неприличный жест в сторону Роши
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что нападающий его команды Александр Соболев будет наказан за неприличный жест в сторону защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Соболев будет наказан. Надеюсь, что вы также видели агрессивные действия со стороны Роши на Соболева. Важно отметить, что в предыдущем матче на стадионе ЦСКА Промес получил карточку. Когда Квинси фолил в эпизоде, там был VAR. Но решение арбитра — это решение арбитра. Был подобный эпизод. Что касается Соболева, то он будет наказан со стороны клуба», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, на 67-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасёв удалил игрока хозяев Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу. Соболев сфолил на Роше и исполнил неприличный жест перед защитником, что и стало причиной удаления.

Материалы по теме
Абаскаль: если поведение Соболева повторится, он не будет играть. Уважение — это важно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023