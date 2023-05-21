Гильермо Абаскаль заявил, что Соболев будет наказан за неприличный жест в сторону Роши

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что нападающий его команды Александр Соболев будет наказан за неприличный жест в сторону защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Соболев будет наказан. Надеюсь, что вы также видели агрессивные действия со стороны Роши на Соболева. Важно отметить, что в предыдущем матче на стадионе ЦСКА Промес получил карточку. Когда Квинси фолил в эпизоде, там был VAR. Но решение арбитра — это решение арбитра. Был подобный эпизод. Что касается Соболева, то он будет наказан со стороны клуба», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, на 67-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасёв удалил игрока хозяев Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу. Соболев сфолил на Роше и исполнил неприличный жест перед защитником, что и стало причиной удаления.