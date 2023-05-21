Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил на вопрос о продлении контракта с Набабкиным

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о продлении контракта с защитником команды Кириллом Набабкиным.

«Набабкин? После окончания сезона договорились с Владимиром Валентиновичем Федотовым и футболистами, у которых контракты подходят к концу, сесть и всё обсудить», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне на счету Набабкина 29 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Контракт игрока с московским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 тысяч. Набабкин выступает за ЦСКА на протяжении 13 лет (с 2010 года).