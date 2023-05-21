«Спартак» — третий московский клуб, который обыграл ЦСКА в этом сезоне РПЛ

«Спартак» стал третьим клубом из Москвы, которому удалось обыграть ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Сегодня, 21 мая, состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА, победу в котором одержали красно-белые (2:1).

Для армейцев это поражение стало третьим от московской команды в нынешнем сезоне в рамках чемпионата России. Ранее команду Владимира Федотова обыгрывали «Торпедо» (1:0) и «Динамо» (2:1).

Всего в сезоне-2022/2023 ЦСКА потерпел шесть поражений при шести ничьих и 16 победах. Красно-синие набрали 54 очка после 28 матчей и занимают вторую строчку в турнирной таблице, опережая преследующий их «Спартак» на одно очко.

Следующий матч — с «Краснодаром» в 29-м туре РПЛ — армейцы проведут 27 мая.