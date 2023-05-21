«Спартак» — третий московский клуб, который обыграл ЦСКА в этом сезоне РПЛ
Поделиться
«Спартак» стал третьим клубом из Москвы, которому удалось обыграть ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Сегодня, 21 мая, состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА, победу в котором одержали красно-белые (2:1).
Для армейцев это поражение стало третьим от московской команды в нынешнем сезоне в рамках чемпионата России. Ранее команду Владимира Федотова обыгрывали «Торпедо» (1:0) и «Динамо» (2:1).
Всего в сезоне-2022/2023 ЦСКА потерпел шесть поражений при шести ничьих и 16 победах. Красно-синие набрали 54 очка после 28 матчей и занимают вторую строчку в турнирной таблице, опережая преследующий их «Спартак» на одно очко.
Следующий матч — с «Краснодаром» в 29-м туре РПЛ — армейцы проведут 27 мая.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 мая 2023
-
20:35
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:14
-
20:10
-
20:10
-
20:09
-
20:05
-
20:01
-
19:59
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:53
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:39
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:34
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:28
-
19:26
-
19:26
Партнерский контент