Зарема Салихова предложила сделать мерч со скандальным жестом Соболева в матче с ЦСКА

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала удаление нападающего команды Александра Соболева в матче с ЦСКА.

«Жест Соболева? Я не осуждаю за это, а вот красную за такой жест – зря. Жёлтой было бы достаточно – это дерби, эмоции. Предлагаю сделать мерч с этим эпизодом. И нужно показывать его перед всеми дерби и матчами с «Зенитом» как мотивационный заряд. Всей трибуной в адрес соперника», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, Соболев получил красную карточку на 69-й минуте от арбитра Сергея Карасёва, который обслуживал матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – ЦСКА (2:1). Соболев показал неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши. Роша также получил красную карточку, поскольку повторил жест соперника, требуя для него удаления.