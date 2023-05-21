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«Севилья» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск

«Севилья» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 21 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» примет «Бетис» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 22:00 мск. Игру в прямом эфире покажет Окко.

Испания - Примера. 35-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч команд в первом круге завершился ничейным исходом (1:1). После автогола Хесуса Наваса точным ударом ответил хавбек «Севильи» Неманья Гудель.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Севилья» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 47 очков в 34 матчах. «Бетис» находится на шестом месте, у команды 55 очков в активе. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.

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