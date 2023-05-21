Капитан «Спартака» Джикия прокомментировал победу над ЦСКА в дерби

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1).
«Самое главное было добиться результата. Качество игры, возможно, отходило на второй план. Мы хорошо разыграли момент с голом, который отменили из-за офсайда. Были хорошие выходы из обороны. Довольны результатом.
Будем решать на неделе, что делать с тем, что мы пропускаем первыми. Никому это не нравится, но такое происходит», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Благодаря победе над армейцами красно-белые сократили отставание в турнирной таблице от ЦСКА, располагающегося на второй строчке, до одного очка. Следующий матч — с «Пари Нижний Новгород» в 29-м туре РПЛ — «Спартак» проведёт 28 мая.
- 21 мая 2023
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