Джикия высказался о конфликте Соболева и Роши в дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о конфликте форварда красно-белых Александра Соболева и футболиста армейцев Виллиана Роши в дерби между «Спартаком» и ЦСКА.
«Роша и в первой игре был очень эмоционален. Пусть руководство ЦСКА что-то решает, я не буду комментировать его удаление. Он назвал Соболева клоуном? Надо ответить? 2:1. Зачем кого-то обзывать? Это же футбол», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, на 67-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасёв удалил игрока хозяев Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу. Соболев сфолил на Роше и исполнил неприличный жест перед защитником, что и стало причиной удаления.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен поведением своего форварда. К игроку красно-белых могут быть применены некоторые внутренние санкции.
- 21 мая 2023
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