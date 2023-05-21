Капитан «Спартака» Джикия выступил за возвращение РПЛ к системе «весна-осень»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался на тему смены формата Российской Премьер-Лиги, поддержав идею перехода на систему «весна-осень».

«Я за гладкий чемпионат. Понятно, что не хочется играть 23 февраля. Как и в декабре не хочется. Я за гладкий чемпионат и за возвращение на систему «весна-осень», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартак» Александра Соболева, показавшего неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши, и самого Рошу, который повторил этот жест, требуя красной карточки для Соболева.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.