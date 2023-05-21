Джикия отреагировал на оскорбительную кричалку вратаря «Зенита» Кержакова про «Спартак»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал участие голкипера «Зенита» Михаила Кержакова в матерных песнопениях фанатов в адрес красно-белых во время празднования чемпионства.
«Слова Михаила Кержакова после чемпионства? Я не могу представить, чтобы кто-то из наших игроков такое говорил. Да, есть стандартные цитаты. Если Миша так считает, то ради бога», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее появилась информация, что вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на оскорбительную кричалку про московский «Спартак», прозвучавшую во время чемпионского парада сине-бело-голубых. Когда болельщики стали петь кричалку, Кержаков, державший в руках громкоговоритель, улыбался и кивал головой в такт песне.
- 21 мая 2023
-
20:35
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:14
-
20:10
-
20:10
-
20:09
-
20:05
-
20:01
-
19:59
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:53
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:39
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:34
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:28
-
19:26
-
19:26