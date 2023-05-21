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Джикия отреагировал на оскорбительную кричалку вратаря «Зенита» Кержакова про «Спартак»

Джикия отреагировал на оскорбительную кричалку вратаря «Зенита» Кержакова про «Спартак»
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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал участие голкипера «Зенита» Михаила Кержакова в матерных песнопениях фанатов в адрес красно-белых во время празднования чемпионства.

«Слова Михаила Кержакова после чемпионства? Я не могу представить, чтобы кто-то из наших игроков такое говорил. Да, есть стандартные цитаты. Если Миша так считает, то ради бога», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее появилась информация, что вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на оскорбительную кричалку про московский «Спартак», прозвучавшую во время чемпионского парада сине-бело-голубых. Когда болельщики стали петь кричалку, Кержаков, державший в руках громкоговоритель, улыбался и кивал головой в такт песне.

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