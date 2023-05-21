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Федотов проиграл «Спартаку» впервые за 10 матчей

Федотов проиграл «Спартаку» впервые за 10 матчей
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Поражение от «Спартака» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2) стало первым для главного тренера армейцев Владимира Федотова за последние десять игр с красно-белыми.

В первый раз Владимир Федотов уступил «Спартаку» ещё в качестве главного тренера «Оренбурга». Случилось это в сезоне-18/19, тогда красно-белые выиграли со счётом 1:0.

После «Оренбурга» Федотов на протяжении нескольких лет возглавлял «Сочи», а потом встал во главе московского ЦСКА. Армейцев 56-летний российский специалист возглавил прошлым летом.

В период с сезона-2018/19 по нынешнюю кампанию Владимир Федотов провёл десять встреч со «Спартаком» и не проигрывал московскому клубу.

Таким образом, поражение от красно-белых в столичном дерби в это воскресенье стало для него первым за последние десять игр.

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