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«Для меня он клоун». Защитник ЦСКА Роша прокомментировал жест Соболева

«Для меня он клоун». Защитник ЦСКА Роша прокомментировал жест Соболева
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал поступок нападающего «Спартака» Александра Соболева, который привёл к удалению последнего за неспортивное поведение.

«Никогда не видел такого поведения игрока на поле. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион», – приводит слова Роши журналист Фабио Алейшу в своём «твиттере».

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартак» Александра Соболева, показавшего неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши, и самого Рошу, который повторил этот жест, требуя красной карточки для Соболева.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.

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