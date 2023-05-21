«Реал» минимально уступил «Валенсии» на выезде. Команды переиграли 17 минут из-за драки

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Завершился матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» принимала мадридский «Реал» на стадионе «Месталья». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 19:30 мск. Игру в прямом эфире показывал Окко.

Единственным голом отметился 21-летний нападающий «Валенсии» Диего Лопес. На 33-й минуте он откликнулся на передачу Джастина Клюйверта и отправил мяч в сетку ворот Куртуа. Матч так и завершился –1:0.

Отдельно отметим, что вингер мадридцев Винисиус Жуниор был удалён с поля на 90+7-й минуте за неспортивное поведение.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Валенсия» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 40 очков в 35 матчах. Благодаря победе над «Реалом» команда оторвалась от зоны вылета на пять очков.

Мадридцы находятся на третьем месте, у «сливочных» 71 очко в активе. Отставание от идущего втором «Атлетико» – один балл. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.