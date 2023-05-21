И. Федотов: чем думали, назначая Карасёва на второй матч за пять дней? Он не мог вывезти

Арбитр Игорь Федотов дал оценку действиям бригады арбитра Сергея Карасёва на матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» переиграл ЦСКА со счётом 2:1.

«Карасёв действительно поплыл. Но давайте разберёмся в причинах, всё же он один из лучших наших арбитров.

Карасёв на неделе работал в Краснодаре, на матче Кубка России. Игру «Краснодара» и «Урала» он отработал хорошо. Дальше – долгая и сложная дорога домой. Скорее всего, добрался в Москву он только к вечеру четверга. И в воскресенье – снова сложнейший матч, главное дерби.

Представляю себе состояние Карасёва – это огромная усталость. В такие моменты судьи могут просить активнее помогать помощников. Карасёв тоже сделал это, как раз во втором тайме, когда подсел. Он сложил на помощников некоторые свои полномочия, например, фиксация фолов. Это хорошо было заметно в моменте борьбы Соболева с защитником на краю штрафной. Тогда все подумали, что был свисток, потому что боковой – Чельцов, замахал флагом. Так вот, Карасёв после этого напихал помощнику, потому что это была обычная борьба. Дальше он тоже слишком доверял помощникам, которые что-то выдумывали, а сам совсем устал и поплыл. Вернуться же в такую игру ему было уже невозможно.

Так вот, ответственности с главного никто и никогда не снимает. Но чем думали люди в департаменте судейства, когда назначали Карасёва на второй матч за пять дней? Он не мог их вывезти! Получается, Карасёв игру провалил, но главные виновники провального судейства остались за сценой. И им за этот провал ничего не будет», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартак» Александра Соболева, показавшего неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши, и самого Рошу, который повторил этот жест, требуя красной карточки для Соболева.