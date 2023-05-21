Александр Соболев извинился перед болельщиками за свой жест в матче с ЦСКА

Форвард «Спартака» Александр Соболев принёс извинения болельщикам за свой жест в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:1).

«Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», — написал Соболев в своём телеграм-канале.

Напомним, по ходу игры с ЦСКА форвард красно‑белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест Виллиану Роше, указывая на свой пах.

После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил непристойный жест, обращаясь к лайнсмену. Оба футболисты были удалены с поля.