Федотов проиграл «Спартаку» впервые за 5 лет

Поражение от «Спартака» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2) стало первым для главного тренера армейцев Владимира Федотова за последние пять лет.
В первый раз Владимир Федотов проиграл «Спартаку» ещё в качестве главного тренера «Оренбурга». Произошло это в сезоне-2018/2019, тогда красно-белые выиграли со счётом 1:0.
После «Оренбурга» Федотов на протяжении нескольких лет возглавлял «Сочи», откуда последовал в ЦСКА. Армейцев 56-летний российский специалист возглавил прошлым летом, перед стартом сезона-2022/2023.
С сезона-2018/2019 по нынешнюю кампанию Владимир Федотов провёл десять игр со «Спартаком» во главе разных команд и не проигрывал московскому клубу. Поражение от красно-белых в столичном дерби в это воскресенье стало для него первым за последние пять лет.
- 21 мая 2023
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