«Брайтон» подпишет Дауда свободным агентом — Романо

«Брайтон» подпишет контракт с полузащитником дортмундской «Боруссии» Махмудом Даудом. Игрок присоединится к клубу на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, на этой неделе стороны устно договорились о подписании соглашения. Официальное заявление от «Брайтона» ожидается в ближайшее время.
Сообщается, что на немецкого футболиста обратил внимание тренер «чаек» Роберто Де Дзерби, который является поклонником его таланта.
В текущем сезоне на счету Дауда десять матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Футболист выступает в футболке «шмелей» на протяжении шести лет (с 2017 года).
Контракт игрока с дортмундским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость Дауда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Напомним, в воскресенье, 21 мая, «Брайтон» оформил уникальное достижение: команда впервые в истории квалифицировалась в еврокубки.
- 21 мая 2023
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