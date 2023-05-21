«Арис», за который выступает Александр Кокорин, досрочно стал чемпионом Кипра

«Арис» из Лимасола досрочно завоевал чемпионский титул на Кипре, впервые в своей истории выиграв золото. Таким образом, этот клуб, цвета которого на правах аренды защищает российский нападающий Александр Кокорин, в следующем сезоне выступит в квалификации Лиги чемпионов.
«Арис» стал недосягаем для конкурентов после того, как АПОЭЛ на выезде уступил «Аполлону» (2:3). После девяти туров плей-офф чемпионов отрыв лидера вырос до шести очков. Очная встреча с АПОЭЛом в последнем туре финального раунда чемпионата уже ничего не решает.
Ранее в матче 35-го тура «Арис» принимал «Омонию» и выиграл со счётом 1:0. Единственный гол «Ариса» забил Янник Гомис, реализовавший 11-метровый удар. Что касается Кокорина, то игрок, права на которого принадлежат «Фиорентине», недавно был признан лучшим по итогам сезона.
- 21 мая 2023
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