Александр Кокшаров — самый молодой автор гола в составе «Краснодара» в РПЛ

18-летний нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров стал самым молодым автором гола в составе «быков» в Российской Премьер-Лиге.
Российский форвард вышел на поле в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ростовом» (3:0) со скамейки запасных на 29-й минуте, заменив получившего повреждение колумбийца Джона Кордобу.
Кокшаров забил третий и последний гол в матче на 30-й минуте и стал самым молодым игроком в возрасте 18 лет и 152 дней в истории краснодарского клуба, отличавшимся в матчах чемпионата России.
Таким образом, Александр Кокшаров обошёл Ивана Игнатьева, который в 2017 году забивал за «Краснодар» в возрасте 18 лет и 216 дней.
«Краснодар» прямо сейчас занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками в активе. «Ростов» — четвёртый, у жёлто-синих 50 очков.
- 21 мая 2023
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