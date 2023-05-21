Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александр Кокшаров — самый молодой автор гола в составе «Краснодара» в РПЛ

18-летний нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров стал самым молодым автором гола в составе «быков» в Российской Премьер-Лиге.

Российский форвард вышел на поле в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ростовом» (3:0) со скамейки запасных на 29-й минуте, заменив получившего повреждение колумбийца Джона Кордобу.

Кокшаров забил третий и последний гол в матче на 30-й минуте и стал самым молодым игроком в возрасте 18 лет и 152 дней в истории краснодарского клуба, отличавшимся в матчах чемпионата России.

Таким образом, Александр Кокшаров обошёл Ивана Игнатьева, который в 2017 году забивал за «Краснодар» в возрасте 18 лет и 216 дней.

«Краснодар» прямо сейчас занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками в активе. «Ростов» — четвёртый, у жёлто-синих 50 очков.