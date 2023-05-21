«Севилья» — «Бетис»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 21 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» примет «Бетис» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стали известны стартовые составы команд.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 22:00 мск. Игру в прямом эфире покажет Окко.
Составы команд:
«Севилья»: Дмитрович, Теллес, Рекик, Гудель, Монтьель, Гуй, Ракитич, Торрес, Гомес, Ламела, Мир.
«Бетис»: Браво, Сабали, Пеццелла, Фелипе, Абнер, Родригес, Карвалью, Луис Энрике, Каналес, Перес, Иглесиас.
Матч команд в первом круге завершился ничейным исходом (1:1). После автогола Хесуса Наваса точным ударом ответил хавбек «Севильи» Неманья Гудель.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Севилья» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 47 очков в 34 матчах. «Бетис» находится на шестом месте, у команды 55 очков в активе. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.
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