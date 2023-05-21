Сперцян — третий игрок в истории «Краснодара», покоривший отметку в 10 ассистов за сезон

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отметился голевой передачей в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0), своевременно отпасовав на Джона Кордобу. Этот ассист стал 11-м для Сперцяна. До него лишь двум игрокам «Краснодара» удавалось превысить отметку в 10 голевых передач, сообщает Opta Sports.
В сезоне-2012/2013 12 ассистов оформил Жоаозиньо, а в сезоне-2015/2016 Павел Мамаев отдал 13 голевых пасов.
Кроме того, Сперцян стал вторым игроком в истории «Краснодара», который отдал минимум 10 голевых передач и одновременно стал автором минимум десяти голов за сезон в Российской Премьер-Лиге. Ранее это удавалось только Павлу Мамаеву в сезоне-2015/2016 (10+13).
Напомним, сегодня состоялся матч 28-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» принимал на своём поле «Ростов». Матч завершился разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0.
- 21 мая 2023
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