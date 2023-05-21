«Ростов» потерпел третье поражение подряд

Команда Валерия Карпина, уступив «Краснодару» на выезде в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (0:3), потерпела третье поражение подряд в рамках чемпионата России.

Сегодня, 21 мая, «Ростов» с разгромным счётом проиграл «Краснодару» на выезде в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (0:3), это поражение стало для жёлто-синих третьим подряд в рамках РПЛ. До этого команда Карпина уступила «Сочи» (0:1) и «Факелу» (0:2).

В последних восьми матчах Российской Премьер-Лиги «Ростов» добился только одной победы (над «Уралом» (3:1) в конце апреля) и ещё четыре игры свёл вничью (с «Краснодаром», «Оренбургом», «Зенитом» и «Спартаком»).

Прямо сейчас «Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе жёлто-синих 50 очков после 28 проведённых встреч. Следующий матч — с «Ахматом» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги — «Ростов» проведёт 28 мая.