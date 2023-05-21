«Ростов» потерпел третье поражение подряд

Команда Валерия Карпина, уступив «Краснодару» на выезде в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (0:3), потерпела третье поражение подряд в рамках чемпионата России.
Сегодня, 21 мая, «Ростов» с разгромным счётом проиграл «Краснодару» на выезде в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (0:3), это поражение стало для жёлто-синих третьим подряд в рамках РПЛ. До этого команда Карпина уступила «Сочи» (0:1) и «Факелу» (0:2).
В последних восьми матчах Российской Премьер-Лиги «Ростов» добился только одной победы (над «Уралом» (3:1) в конце апреля) и ещё четыре игры свёл вничью (с «Краснодаром», «Оренбургом», «Зенитом» и «Спартаком»).
Прямо сейчас «Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе жёлто-синих 50 очков после 28 проведённых встреч. Следующий матч — с «Ахматом» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги — «Ростов» проведёт 28 мая.
- 21 мая 2023
-
22:15
-
22:08
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:52
-
21:47
-
21:45
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:18
-
21:13
-
21:12
-
21:12
-
21:10
-
20:58
-
20:57
-
20:57
-
20:50
-
20:49
-
20:35
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:14
-
20:10
-
20:10