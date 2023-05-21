Мбаппе оформил дубль за две минуты в игре с «Осером»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль за две минуты в ворота «Осера» в выездном матче 36-го тура Лиги 1.

24-летний форвард отличился в самом начале игры: на шестой и на восьмой минутах. Ему ассистировали Фабиан Руиз и Лионель Месси. Отметим, что Мбаппе отличается уже в шестом матче подряд.

В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 40 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и девятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.