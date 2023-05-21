Соболев показывал грязный жест, Промес отмечал дубль кульбитами. Лучшие фото с дерби

21 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал скандальный жест партнёра по команде Александра Соболева, ставший причиной для удаления игрока.
«Такой жест, который показал Соболев, нигде неприемлем. Но в раздевалке мы не виделись, поэтому эту тему не обсуждали», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.
- 21 мая 2023
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