«Краснодар» — «Ростов»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Ростов». Финальный свисток Артёма Любимова зафиксировал победу хозяев со счётом 3:0.
Краснодарцы забили два быстрых мяча уже к десятой минуте матча. Сперва на третьей минуте отличился полузащитник «быков» Алексей Ионов, а уже через семь минут свой гол забил форвард Джон Кордоба. На 33-й минуте молодой форвард Александр Кокшаров, вышедший на замену, поставил точку в матче.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 46 очков в 28 матчах. «Ростов» находится на четвёртом месте с 50 очками. Лидирует «Зенит», у сине-бело-голубых 66 очков. Санкт-петербургская команда досрочно стала чемпионом страны.
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